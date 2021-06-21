21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kritik toplantı başladı! İşte son gelişmeler
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta kritik yönetim kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta toplanan yönetim, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü teknik direktör Sergen Yalçın'ndan haber bekliyor. Toplantıyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
21.06.2021
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