04 Temmuz 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Salih Uçan transferini böyle duyurdu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan’ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Videoda Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi. (BJK spor haberi)
04.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Kulüp başkanı A Spor'a açıkladı! "Balotelli ile yüzde 85 anlaştık"
- Beşiktaş Salih Uçan transferini böyle duyurdu
- Kulüp başkanı A Spor'a açıkladı! "Balotelli ile yüzde 85 anlaştık"
- Flaş Gedson gelişmesi! "Önümüzdeki hafta..."
- GOL | Başakşehir U19 0-1 Fenerbahçe U19
- Flaş Pereira yorumu! "Bu kararı atlatamıyorum"
- Pereira için flaş sözler! "Bana umut vermiyor"
- F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Emre'yi gönderip Pereira'yı getirmezdim"
- F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Emre'yi gönderip Pereira'yı getirmezdim"
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası