Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Salih Uçan transferini böyle duyurdu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan’ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Videoda Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi. (BJK spor haberi)

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