Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'da mutlu son!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişmeyi paylaştı. Dikme, Beşiktaş, Atiba'yla 1 senelik prensip anlaşmasına vardı. Pazartesi günü itibariyle imzaların atılması durumunda kampa katılmasını bekliyoruz. 1 senelik bir anlaşma üzerinde karar kalındı. Sergen Yalçın da Atiba'nın kalması raporunu vermişti" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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