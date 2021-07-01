01 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'da mutlu son!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişmeyi paylaştı. Dikme, Beşiktaş, Atiba'yla 1 senelik prensip anlaşmasına vardı. Pazartesi günü itibariyle imzaların atılması durumunda kampa katılmasını bekliyoruz. 1 senelik bir anlaşma üzerinde karar kalındı. Sergen Yalçın da Atiba'nın kalması raporunu vermişti" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
01.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Savaş Çorlu:"Fenerbahçe, Yüzde 90 İhtimalle Bugün 19.07'de Yeni Teknik Direktörünü Açıklar"
- Ağaoğlu'dan Ömür itirafı! Manchester City...
- Steven Caulker Resmen Fenerbahçe'de! Volkan Demir'den Caulker'a Övgüler! / A Spor
- Çember daraldı! F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak?
- Ağaoğlu'dan Ömür itirafı! Manchester City...
- G.Saray'daki transfer gündemini açıkladı! "Hedef PSV maçına 3 ismi..."
- Şoray Uzun'dan güldüren Erman Toroğlu taklidi!
- Savaş Çorlu:"Fenerbahçe'deki Stoper Sorunu Caulker Transferiyle Birlikte Çözülecektir" / A Spor
- "Beşiktaş'ın kadrosu Şampiyonlar Ligi için yeterli değil"
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?