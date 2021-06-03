03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte görüşmelerdeki son detaylar...
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri aktardı. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı üzerine ise Dikme, "Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifinden daha fazla para istiyor. Görüşmelerde bugün itirabiyle net bir adım atılmadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
03.06.2021
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