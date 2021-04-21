21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Kayserispor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan flaş değişiklik! Forvette Larin yerine...
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir formül üretmeyi planlıyor. Özellikle takımın golcüleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda hücum hattında etkisiz kalan siyah beyazlılarda, Cyle Larin de fayda sağlayamadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Yalçın'ın Kayserispor maçına farklı bir ileri üçlü ile çıkabileceğini dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
21.04.2021
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