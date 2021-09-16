Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan Borussia Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Hayal bile edemeyeceğim bir Beşiktaş..."

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını yorumlayan Uluç, "Karşılaşmanın ilk 15 ve son 10 dakikasında hayal bile edemediğim hızda, Dortmund'u şaşkına çeviren bir Beşiktaş seyrettim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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