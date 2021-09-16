Murat Özbostan: "Beşiktaş'ta bazı oyuncular Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil."

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta evinde Borussia Dortmund'a 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Murat Özbostan bazı oyuncuları eleştirdi. Özbostan siyah beyazlı ekipte bazı oyuncuların Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını söyledi. | Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)

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