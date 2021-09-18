Son dakika spor haberi | Güvenç Kurtar: "Alt ligden gelen oyuncuyu oynatmam"

Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında FTA Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor. Özellikle savunma hattından sorun yaşayan Beşiktaş'ta stoper ikilisi Necip-Montero düşünülüyor. Güvenç Kurtar, Montero'nun performansını eleştirdi Borussia Dortmund maçında yenen golde hatanın Montero'da olduğunu söyledi. "Ben alt ligden gelen oyuncuyu Şampiyonlar Liginde oynatmam" dedi. Ayrıca Kurtar Umut Meraş'a da değindi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)

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