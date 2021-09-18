18 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Mehmet Emin Uluç'tan kritik Batshuayi, Pjanic ve Ghezzal yorumu!
Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında FTA Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın, muhemel 11'ini değerlendiren Mehmet Emin Uluç, Rachid Ghezzal'ın düşen performansı hakkında konuştu. Uluç, "Beşiktaş'ın değişimi Ghezzal'ı etkiledi." dedi. Uluç devamında "Pjanic-Batshuayi arasındaki bağın aslan payını Pjanic'e vermek gerekir." dedi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)
18.09.2021
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