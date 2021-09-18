Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rosier'den sonra bir kayıp daha! Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçı için durumu belirsiz

Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında FTA Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal problemi yaşanıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre, Cezayirli yıldız futbolcunun oynamama ihtimali bulunuyor. Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in de maç kadrosundan çıkarıldığı açıklanmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)

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