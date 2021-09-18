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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş hiçbir şey oynamadı. Dört pas yapamadılar. Antalyaspor takım olarak bir bütün oynuyorlar, Beşiktaş ise paramparça oynuyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
18.09.2021
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