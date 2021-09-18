18 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı galibiyeti yorumladı
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Tesislerde çok uyumlu bir ortam var. Oyuncular, futbol kariyerlerindeki en huzurlu dönemi geçirdiklerini söyledi. Hiçbirimiz, maç kötüye gittiğinde bile kötü olacağını düşünmüyoruz. İyi bir kadromuz ve iyi bir hocamız olduğunun farkındayız." dedi.
18.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mehmet Emin Uluç "Ben bu üçlüyü tercih etmem"
- Fenerbahçe'nin Frankfurt Maçında İptal Edilen Penaltısında Karar Doğru Mu? Volkan Demir Yorumladı
- Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanı yapıldı
- Ceyhun Kazancı'dan galibiyet yorumu!
- "Alt ligden gelen oyuncuyu oynatmam"
- Ceyhun Eriş: "Fenerbahçe'nin Frankfurt Maçında Oynadığı Futbol Tatmin Etti" / A Spor / Artı Futbol
- GOL | Liverpool 3-0 Crystal Palace
- Beşiktaş'ta Rosier'den sonra bir kayıp daha
- Flaş Ghezzal sözleri! "Değişim onu etkiledi"
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası