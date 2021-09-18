Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı galibiyeti yorumladı

​Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Tesislerde çok uyumlu bir ortam var. Oyuncular, futbol kariyerlerindeki en huzurlu dönemi geçirdiklerini söyledi. Hiçbirimiz, maç kötüye gittiğinde bile kötü olacağını düşünmüyoruz. İyi bir kadromuz ve iyi bir hocamız olduğunun farkındayız." dedi.

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