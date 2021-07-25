Son dakika spor haberi: Diego Costa transferindeki son detayları canlı yayında aktardı! İşte Beşiktaş'ın teklifi...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyon kadrosundan önemli isimleri kaybeden siyah beyazlılar, bu isimlerin yerlerine transfer yapacak. Bir süredir gündemde olan Diego Costa hakkında da temaslarını sürdüren Kartal, İspanyol oyuncuya teklifini iletti. Yaklaşık 3 milyon Euro teklifinde bulunan Beşiktaş, oyuncudan yanıt bekliyor. Detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu canlı yayında aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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