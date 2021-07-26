Son dakika spor haberi: Canlı yayında tek tek açıkladı! Beşiktaş hangi bölgelere transfer yapmalı?

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, siyah beyazlı takımın hangi bölgelere takviye yapması gerektiğini de tek tek açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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