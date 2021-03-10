Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Süper Lig'in maaş ve performans açısından en karlısı Beşiktaş"

A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, canlı yayında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Sarıdağ, maaşların ne kadar yüksek olduğu değil ne kadar zamanında yattığının önemli olduğunu dile getirirken, "Süper Lig'in maaş ve performans açısından en karlı takımı Beşiktaş" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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