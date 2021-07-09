Son dakika spor haberi: Canlı yayında Edin Dzeko ve Diego Costa transferlerini böyle yorumladı! "İhtimali yok"

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki yıldız isimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Forvet transferi için siyah beyazlılarla adı geçen Edin Dzeko ve Diego Costa hakkında da konuşan Karaman, "Dzeko 7.5 milyon Euro maaş alıyor. Bu rakamlara Türkiye'de değil Avrupa'da da bir çok takım ulaşamaz. Transferin ihtimalini bu yüzden düşünmüyorum" dedi. Öte yandan Diego Costa için ise, "Belki Dzeko kadar yüksek maaş istemiyor ama bu transfer yapılırsa Falcao gibi Beşiktaş'ı yorabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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