10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'le anlaştı! Ödenecek ücret...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'le anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Ghezzal için Leicester City ile görüşmelere başlanacak. Beşiktaş'ın 3.5-4 milyon Euro bonservis bedeline çıkacağını düşünüyorum. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme ve 2.25 milyon Euro + bonuslar şeklinde ücrette anlaşıldı." dedi. Rosier konusundaki son gelişmelere de değinen Dikme, "Rosier için kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu toplam 3.5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Oyuncuya ise 1.3 milyon Euro civarında senelik ücret sunuldu." şeklinde konuştu. Sercan Dikme ayrıca Beşiktaş'ın en az 4-5 transfer yapacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
10.07.2021
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