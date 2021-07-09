Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray arasında Rachid Ghezzal kapışması! Canlı yayında son durumu açıkladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan ve performansıyla göz dolduran Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'e geri dönmüştü. Siyah beyazlı kulüp Cezayirli futbolcunun bonservisini almak isterken, bir başka Süper Lig devi Galatasaray da devreye girdi. Transferi kimin gerçekleştireceği ise merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman, son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)

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