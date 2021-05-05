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Son dakika spor haberi: Canlı yayında duyurdu! Sergen Yalçın o yıldızı istiyor

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Domaç, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Hatayspor'un yıldız golcüsü Mame Diouf'u istediğini kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
05.05.2021
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