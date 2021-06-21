Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni teklif! İşte görüşmelerdeki son detaylar...

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör Sergen Yalçın. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takım ile başarılı bir grafik çizen Yalçın, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Yönetim ile Yalçın arasında görüşmeler sürerken, Beşiktaş'ın iyileştirilmiş şartlarda yeni teklif yapma kararı aldığı öğrenildi. A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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