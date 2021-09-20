20 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson kararı! Adana Demirspor maçında oynayacak mı?
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın gündemine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Dikme, siyah beyazlıların Adana Demirspor maçında Atiba Hutchinson'ın dinlendirileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
20.09.2021
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