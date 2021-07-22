Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı Ghezzal sözleri! "Çok çirkin buluyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların transfer gündeminde olan Rachid Ghezzal için yöneticilerle görüştü. Başkan Çebi görüşmede, "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak fiyat arttırmaları çok çirkin" ifadelerini kullandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme yaşananları anlatırken, "Öte yandan Beşiktaş yönetimi, hafta sonu Cezayirli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek ve son kez teklif iletilecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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