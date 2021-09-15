15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yöneticisi Hakan Daltaban Dortmund maçı öncesi A Spor'a konuk oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Kara Kartal'ın maçı öncesinde A Spor canlı yayınına konuk olan Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltabanhakan, "Düşük bütçe ile ilk 5'e giremez inancını yıktık" dedi. Daltalan sözlerine rakip takım taraftarlarını ağırlayamamalarına karşın Beşiktaş taraftarının deplasmanda yer almaları için uğraştıklarını sözlerine ekledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
15.09.2021
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