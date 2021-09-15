Son dakika spor haberi... Ogün Şahinoğlu Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş evinde Alman Temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. 19:45'te oynanacak maçın öncesinde Sercan Dikme'nin sorularını yanıtlayan Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın N'Koudou'suz hücum hattını değerlendirdi. Ayrıca Şahinoğlu, Beşiktaş'ta en kritik oyuncunun Josef de Souza olduğu belirtti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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