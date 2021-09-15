Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Kenan Karaman: Bu gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Kenan Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, "Dortmund'a karşı iyi bir direnç gösterdik. Bu gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz. " dedi. (BJK spor haberleri)

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