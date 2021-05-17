Son dakika spor haberi: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları A Spor'a açıkladı! "Josef De Souza ve Bernard Mensah transferi..."

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı. Torunoğulları, "En kolay transfer Josef, en zoru ise Mensah oldu. Çünkü rakiplerimiz de ilgileniyordu, Kayserispor Başkanı Berna Hanım'ın kafası karıştı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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