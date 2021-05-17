17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'dan flaş sözler! "Konoplyanka transferinde..."
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlıların yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Konoplyanka transferi hakkında da bir itirafta bulunarak, "Konoplyanka transferini bitirmek için Dinyeper'e gittik. Oyuncunun babası bizden kaju, fındık ve fıstık istedi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (Bjk haberleri)
17.05.2021
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