18 Mayıs 2021, Salı
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Fatih Doğan: Beşiktaş Salih Uçan ile ön protokol imzaladı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, A Spor canlı yayınında Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı. Doğan, " Beşiktaş Salih Uçan ile ön protokol imzaladı." dedi. (BJK spor haberleri)
18.05.2021
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