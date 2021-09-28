28 Eylül 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın Ajax planını açıkladı!

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Ajax deplasmanına giden Beşiktaş'ta sıkıntılar devam ediyor. 11 sakat oyuncusu bulunan temsilcimizin nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "Sergen Yalçın oyunu Ajax'a göre kuracak. Hemen bir baskı ile Beşiktaş'ın eksik kadrosunu çökertmek isteyecekler." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Sergen Yalçın’ın Ajax planını açıkladı! Sergen Yalçın'ın Ajax planını açıkladı! 28.09.2021
Sergen Yalçın Ajax maçında stoper ikilisini açıkladı! Sergen Yalçın Ajax maçında stoper ikilisini açıkladı! 27.09.2021
Erik ten Hag’dan Beşiktaş yorumu! Çekindiğim tek oyuncu... Erik ten Hag'dan Beşiktaş yorumu! "Çekindiğim tek oyuncu..." 27.09.2021
Beşiktaş’ta sakatlıklar sürüyor! Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor! 26.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş’ta Ajax maçına hangi oyuncular yetişecek? Beşiktaş'ta Ajax maçına hangi oyuncular yetişecek? 26.09.2021
Yalçın’ı üzen haber! O isimler Ajax maçında oynayamayacak Yalçın'ı üzen haber! O isimler Ajax maçında oynayamayacak 25.09.2021
Kartal’da yaşanan sakatlıkların sebebi ne? Kartal'da yaşanan sakatlıkların sebebi ne? 25.09.2021
O isme övgü dolu sözler: 40 yıllık stoper gibi... O isme övgü dolu sözler: 40 yıllık stoper gibi... 25.09.2021
Beşiktaş’ta sakatların son durumu ne? İşte son gelişmeler Beşiktaş'ta sakatların son durumu ne? İşte son gelişmeler 24.09.2021
Sergen Yalçın Altay maçı sonrası konuştu! Sergen Yalçın Altay maçı sonrası konuştu! 24.09.2021
Otobüs beklemek ondan futbol beklemekten daha kolay! "Otobüs beklemek ondan futbol beklemekten daha kolay!" 24.09.2021
Erman Toroğlu: Futbol adına hiçbir şey yok Erman Toroğlu: Futbol adına hiçbir şey yok 24.09.2021
Uluç’tan çarpıcı yorum! Beşiktaş’ta bu kadar çok sakatlık varsa... Uluç'tan çarpıcı yorum! "Beşiktaş'ta bu kadar çok sakatlık varsa..." 24.09.2021
Sakatlar ne zaman dönecekler? Sakatlar ne zaman dönecekler? 24.09.2021
Beşiktaş’ta ilk 11 şoku! Beşiktaş'ta ilk 11 şoku! 24.09.2021
Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş altyapısından Altay maçına 3 takviye! Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş altyapısından Altay maçına 3 takviye! 24.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak (GS haberleri)
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... (FB haberleri)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 7. hafta)
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira'nın gözüne giremediler (FB spor haberleri)
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika'dan teklif var...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör