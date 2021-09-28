Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın Ajax planını açıkladı!

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Ajax deplasmanına giden Beşiktaş'ta sıkıntılar devam ediyor. 11 sakat oyuncusu bulunan temsilcimizin nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "Sergen Yalçın oyunu Ajax'a göre kuracak. Hemen bir baskı ile Beşiktaş'ın eksik kadrosunu çökertmek isteyecekler." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL