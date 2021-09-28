28 Eylül 2021, Salı
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Son dakika Beşiktaş haberleri | "Sergen hocanın en şansşız ve zorlu gecesi olacak"
Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Ajax deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor. Sergen Yalçın'ın elini zorlaştıran eksik kadroda toplan 11 sakat oyuncu bulunuyor. Maç öncesi yorumda bulunan A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, "Sergen hocanın en şansşız ve en zorlu gecesi olacak. 0-0'lık bölümü uzatabilmek Beşiktaş'a yarar." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.09.2021
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