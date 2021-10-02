Son dakika Beşiktaş haberleri | Sakatlıklardan sonra Sergen Yalçın'dan flaş karar!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk edecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre Sergen Yalçın ikinci kez maçtan önceki gün takıma kamp yaptırmadı. Vida, Alex ve Necip maç kadrosuna alındı. Ayrıca Sercan Dikme "Sergen Yalçın artık durumu riskli olan hiçbir futbolcuyu oynatmama kararı aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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