SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'a Muleka transferinde kötü haber!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Golcü bölgesine yoğunlaşan siyah beyazlı ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Jackson Muleka'ydı. Kara Kartal'a yıldız isimden kötü haber geldi. Muleka'nın geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden Burnley'nin yolunu tutacağı öğrenildi. Detayları aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuydu. Ancak Beşiktaş, farklı forvetlere yöneldi. Muleka'nın da birkaç gün içerisinde Burnley'e transfer olacağını öğrendim. Muleka için Burnley'nin teklifinin Beşiktaş'ınkinden daha yüksek olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.
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