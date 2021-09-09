Son dakika Beşiktaş haberleri: Hıncal Uluç'tan Pjanic yorumu! "İsmini alındıktan sonra duydum"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile ilgili "Ben ismini alındıktan sonra duydum. Eskiden Süper Lig'e bütün dünyanın tanıdığı adamları alıyorduk." yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

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