Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Malatyaspor maçında büyük sürpriz!

Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Şahinoğlu, siyah beyazlıların Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Malatyaspor maçında kadroda sürprizler olacağını açıkladı. Şahinoğlu, "Orta sahada, Salih Uçan cezası nedeniyle oynayamayacak. Alex Teixeira ise sakatlık yaşamıştı. Çalışmalara başladı ancak Dortmund maçına saklanacağını düşünüyorum. Josef'in yanında Pjanic ve Can Bozdoğan'ın oynamasını bekliyorum. Atiba, milli takıma gittiği için dinlendirilmesi planlanıyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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