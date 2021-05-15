15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı! İşte şampiyonluk primi
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibini farklı mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Maç Günü programına canlı bağlanarak mücadele öncesi Beşiktaş'tan son gelişmeleri aktarırken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin şampiyon olunması halinde her futbolcuya 250 bin TL prim vereceğini söyledi. (Bjk spor haberi)
15.05.2021
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