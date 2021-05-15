15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında aktardı! İzmir'de Beşiktaş'a yoğun destek
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Göztepe - Beşiktaş maçına saatler kala İzmir'den son gelişmeleri bildirdi. Dikme, siyah beyazlıların kamp yaptığı otelden atmosferi aktardı. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
15.05.2021
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