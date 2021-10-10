SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - A Spor yorumcusu Ergin Aslan'dan Beşiktaş sözleri! "Sakatlıklar..."

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerden istediği verimi sakatlıklar yüzünden bir türlü alamayan Beşiktaş'ta milli ara ilaç gibi geldi. Sakatlıkların neredeyse tamamı takıma dönecek olan Beşiktaş'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Ergin Aslan, "Beşiktaş'ın bir as takımı var, birde as takımına yaklaşamayan bir takımı var. Yedek kulübesinden Güven dışında bir performans alamadı Beşiktaş." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)

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