11 Ekim 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Başakşehir maçında oynayacak mı?
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ana Haber'de, Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktardı. Dikme, sakat oyuncularla ilgili olarak, "Mehmet Topal Başakşehir maçında oynamayacak. Pjanic'in oynama ihtimali oynamama ihtimalinden daha yüksek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.10.2021
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