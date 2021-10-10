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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Milli futbolcunun gözü Beşiktaş'ta! "Şartlar uyarsa..."

Beşiktaş savunmaya takviye yapmak istiyor. Yabancı kuralından ötürü Türk stoper arayan kara kartal, taz transfer döneminde Kaan Ayhan ile ciddi oranda ilgilenmiş ancak kulübünün yüksek maliyet çıkarmasından ötürü bu transferi gerçekleştirememişti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Kaan Ayhan transferi için, "Kaan Ayhan düzenli oynamak istediği bir yere gitmek istiyor. İstediği yer Beşiktaş. Şartlar Beşiktaş'a uygun hale gelirse Kaan'ı alacak. Serdar Saatçi planlamanın içine girince işler biraz değişti. Beşiktaş, Kaan Ayhan transferini eskisi kadar zorlamayabilir. Beşiktaş Kaan için uygun koşul arıyor." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10.10.2021
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