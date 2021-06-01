Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Sergen Yalçın sözleri! "Hiçbir cümlesi 'öylesine' değil"

A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında konuşan Kelleci, "Hiçbir cümlesi, hiçbir hamlesi 'öylesine' değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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