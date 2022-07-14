Son dakika Beşiktaş Emirhan Topçu ile anlaşma üzere!
Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Emirhan Topçu için Rizespor ile 16 milyon karşılığında anlaşma sağlanmak üzere.
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