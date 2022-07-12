Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçında gergin anlar! Valerien Ismael ve Serdar Saatçı...
Yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, dostluk maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelede siyah beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael ve genç oyuncu Serdar Saatçı arasında gergin anlar yaşandı. Genç savunmacı oyundan alınmasının ardından kapıya tekme atarak tepki gösterdi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında aktardı. İşte o sözler...
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