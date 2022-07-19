BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - O bölgeyi işaret etti! "Tek eksik nokta..."
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Son Sayfa Programı'nda Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Sol stoper kesinlikle gerekiyor. Beşiktaş'ta tek nokta kaldı. Bu takımda ilk 11'de tek eksik nokta sol stoper" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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