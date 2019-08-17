17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık!
Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile çarpışarak yerde kalan Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
17.08.2019
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