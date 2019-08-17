17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, ilk yarının sonunda Tyler Boyd'un Sivassporlu kaleci Mamadou Samassa ile çarpıştığı pozisyonu yorumladı.
17.08.2019
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Görüntü iyi açıdan gelmedi. Benim gördüğüme göre Beşiktaşlı futbolcu kaleye bakarak gidiyor, kaleciyi görmüyor. Boyd kafasını kaleciye çevirdi mi çevirmedi mi? Çeviriyorsa farklı, çevirmiyorsa farklı. Boyd, topa müdahale ettikten sonra kalecinin karnına basıyorsa kırmızı, basmıyorsa sarı kart bile olmaz."
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