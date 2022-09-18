Sinan Engin açıkladı! Sergen Yalçın'ın yeni adresi Hull City mi?
Futbol yorumcusu Sinan Engin, A Spor ekranlarında yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına konuk oldu. Engin, "Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe devam edecek. Beklediği bir yer var. Beşiktaş'ı kastetmedim. Hull City iddiaları var ama orasının olacağını düşünmüyorum. Sergen iyi çocuktur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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