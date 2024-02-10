Servet Çetin'den flaş Valentin Rosier sözleri!
Teknik Direktör Servet Çetin, Son Sayfa programında Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çetin, "Rosier kalmış olsaydı Beşiktaş için çok büyük bir artı olurdu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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