Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ın, Braga'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Al-Musrati İstanbul'a geldi. İşte yıldız futbolcunun ilk sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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