Sergio Ramos'un Beşiktaş'a transferi neden gerçekleşmedi? Ahmet Nur Çebi açıkladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu Çebi, adı Galatasaray ile de anılan ve Sevilla'ya transfer olan İspanyol stoper Sergio Ramos'un transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Çebi açıkladı! "Gedson'un satışı..." 11 Eylül 2023 | 12:00
02:08
Ahmet Nur Çebi'den Talisca itirafı! 11 Eylül 2023 | 12:00
01:27
Ahmet Nur Çebi: Rashica'ya son anda arama oldu 11 Eylül 2023 | 12:00
03:45
Ramos transferi neden gerçekleşmedi? Çebi açıkladı 11 Eylül 2023 | 12:00
02:03
"Onana transferine kim onay verdi?" 06 Eylül 2023 | 12:00
04:39
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi! 05 Eylül 2023 | 12:00
03:34
"Rakibini ciddiye alınca..." 03 Eylül 2023 | 12:00
00:33
"Beşiktaş'ın yeni transferi..." 02 Eylül 2023 | 12:00