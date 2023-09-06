Flaş Beşiktaş sözleri! "Jean Onana transferine kim onay verdi?"
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Jean Onana transferini kim onay verdi, aklım ermiyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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